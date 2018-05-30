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Babalara özel hediyeler Ayakkabı Dünyası’nda
Babalara özel hediyeler Ayakkabı Dünyası’nda
Ayakkabı Dünyası’nın rahatlığa ve şık görünüşe vurgu yapan ilkbahar yaz koleksiyonunda, Babalar Günü için birbirinden farklı hediye seçenekleri bulunuyor. Trendy tasarımlarıyla tercih edilen marka, Babalar Günü’nde pek çok farklı alternatif sunuyor.
Alışveriş 30 Mayıs 2018 - 11:03

Ayakkabı tutkunlarının vazgeçilmez markası Ayakkabı Dünyası, her dönem yeni trend ve akımlarla yenilenen, birbirinden farklı modelleri ile babalara kendilerini özel ve tarz hissettirecek ürünler sunuyor.
ayakkabi-dunyasi-bulten1İlkbahar/Yaz 2018 Koleksiyonu en son moda akımlarından ve dünya trendlerinden esintiler taşıyan Ayakkabı Dünyası'nın, babalar için sunduğu hediye alternatiflerinde iş ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilecekleri şık ve özel tasarımlarla çanta ve aksesuarlar ön plana çıkıyor.
ayakkabi-dunyasi-bulten2Modası hiçbir zaman geçmeyen sneakerlar ve makosen ayakkabılar, erkeklerin yazın sıkça tercih ettiği sandalet ve terlikler, bez ayakkabılar, loaferlar da yine farklı renk, model seçenekleri ve uygun fiyatlarla hediye seçenekleri olarak tüketicinin beğenisine sunuluyor.

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