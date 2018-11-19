Bagmori ile hayalinizdeki çantaya ulaşmak çok kolay

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Bagmori, her hafta yenilenen koleksiyonları ve binlerce farklı model seçeneği ile takipçilerine sonsuz bir alışveriş özgürlüğü veriyor. Online alışveriş sitesinde yer alan ister nubuk ister kapitone ister hasır modellere çok uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.

Markada, günlük kullanım için tercih edilen askılı çantalardan, rahatlığıyla öne çıkan sırt çantası modellerine, trend kombinlerin tamamlayıcısı bel çantalarından, annelerin vazgeçilmezi anne bebek çantalarına pek çok zevke uygun ürün bulabilirsiniz.

