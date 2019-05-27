Baraka’da her şey el emeği göz nuru ile yapılıyor

Bir köy düşünün... Burada hem alışveriş yapabilecek, hem yemek yiyebilecek, hem eğlenebilecek, hem Yeşilçam filmleri izleyebilecek hem de Anadolu'nun geleneksel oyunlarını oynayabileceksiniz... İşte burası Baraka Köyü...

Anadolu insanının el sanatları ile ürettikleri doğal ürünlerin Türkiye'de ve dünyada satışını gerçekleştiren Baraka, ülkemizde ölmeye yüz tutan el emeği ürünlerin üreticilerini destekleyerek tekrar can bulmasını sağlıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan üretken bir toplumun temellerini atmayı hedefleyen marka, Ege bölgesinden el dokuma, ipek-pamuk-viskon (kayın lifi) tekstil ürünleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinden el yapımı deri ayakkabılar, İç Anadolu ve Ege bölgesinden el yapımı deri çantalar, İç Anadolu'dan toprak, seramik ürünler ve takılar gibi ülkenin her bölgesinden ürünler tedarik ediyor.

Proje kapsamında, Baraka Köyleri’nde, restoran, köy kahvesi, Baraka mağazası, geri dönüşüm ve hobi atölyesi, kütüphane ve üretim atölyeleri kurgulandı. Köye gelen misafirler, Anadolu lezzetlerini tadabilecek, hobi atölyelerinde geri dönüşüm ve tohum yetiştirme deneyimi yaşayabilecek, kütüphaneden ücretsiz yararlanabilecek, Anadolu'nun geleneksel oyunlarını (ip çekme, halat yarışı, çuval yarışı, yumurta taşıma vb) oynayabilecek, el dokuma, toprak tornalarında üretim etkinlikleri ile markanın ürünlerini ve üretim yöntemlerini deneyimleyebilecekler ve açık hava sinemasında Yeşilçam filmlerini izleyebilecekler.