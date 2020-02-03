Barok Diamond görme engelli çocuklar için sosyal sorumluluk projesi başlattı

Barok Diamond, 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’ kapsamında renkli ve anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. 7 Şubat’ta, görme engelli çocukların eğitim hayatına destek olmak adına kurulan ‘Parıltı Derneği’yle iş birliği yaparak davet verecek olan marka, hediye seçimi yapacak müşterilerini, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine de dahil edecek.

Barok Diamond, görme engelli çocuklar için başlatılan projenin gelirinin önemli bir kısmını Parıltı Derneği görme engelli çocuklara ışık olmak amacıyla bağışlayacak. Konu ile ilgili konuşan marka ortaklarından Çorç Akdoğan, “Sevginin en derin şekilde ifade edildiği bu özel günü daha da anlamlı kılmayı hedefledik” diye konuştu. 5-15 Şubat'ta, Bakırköy Titanic Hotel'de, ‘14. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri' düzenleyecek olan marka, renkli mücevherler, pırlanta, inci, yakut ve zümrütlerle kadınların zarafetlerine şıklık katıyor. Barok Diamond, tüm koleksiyonunu, etkinlik alanında yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuyor.