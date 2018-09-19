Benefit’le kaş makyajınızı sanata dönüştürün

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Kaşlar söz konusu olduğunda 1976'dan beri iddiasını sürdüren, kaş bar servisleri ve kaş koleksiyonu ürünleriyle dikkat çeken Benefit Cosmetics, Brow Contour Pro’yu sevenleriyle buluşturuyor. Herkesin kendi kaş sanatını özgürce ve cesurca yansıtabileceği ürün, tek bir kalemle 4 farklı ürün sunuyor.

Bu multi fonksiyonel kalem kaşın başlangıç noktası için açık renkte, kaşın bitiş ve kavis kısımları için koyu renkte olmak üzere iki farklı kaş kalemi, kaşların daha kalkık görünmesi için aydınlatıcı ve kaşların daha net görünmesi için de bir belirginleştiriciden oluşuyor. Yumuşak yapısı ile kaşlara zarar vermeden uygulama imkanı sunan ürün, her kaş ve ten tonuna uygun 5 farklı renk kombinasyonu sunuyor.