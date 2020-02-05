Bobbi Brown ve Network’ten konuşulacak işbirliği

Dünyaca ünlü kozmetik markası Bobbi Brown, sezon içerisinde gerçekleştirdiği başarılı iş birliklerine Türk modasının önde gelen hazır giyim markası NetWork ile bir yenisini daha ekliyor. Moda ve güzelliği bir araya getiren bu proje ile, beş Bobbi Brown ürünü ve özel tasarım NetWork çantadan oluşan sınırlı sayıda set satışa sunuluyor. Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan sette Bobbi Brown'un favori ürünleri, NetWork'ün fonksiyonel ve üç renk alternatifli bel çantası ile tamamlanıyor.



Benzersiz setin içerisinde yer alan Bobbi Brown ürünleri arasında makyajınızı gündüzden geceye taşıyabilmeniz için ideal yol arkadaşınız olmaya aday, besleyici içerikleri göz alıcı renklerle birleştiren Luxe Lip Color Lipstick ve uzun süre kalıcılığıyla öne çıkan Long Wear Eye Pencil bulunuyor. Zamansız tasarımlarıyla öne çıkan NetWork'ün iş birliği için özel tasarlanan croco efektli bel çantası ise bir trend objesi olmasının yanı sıra fonksiyonelliği ile öne çıkıyor.