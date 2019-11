Bu saatler hem çok şık hem çok akıllı

Şıklığın en önemli unsurlarından biri de şüphesiz saatler… Günümüzde özellikle teknolojiyle yakın olan kişiler, saatlerinin sadece estetik ve şık değil akıllı da olmasını istiyor. Ancak akıllı saat denildiğinde akla birbirine çok benzeyen ve her kıyafetinizle uyum sağlayabileceği pek de garanti olmayan saatler geliyor. Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye'deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, bu algıyı yıkarak saat tutkunları için hem tasarımıyla hem de teknolojik özellikleriyle göz dolduran birbirinden şık modeller sunuyor.

Saat&Saat'in GEN 4 ya da 4. jenerasyon olarak tanımlanan ve Emporio Armani, Michael Kors, Diesel, Skagen, Fossil gibi markaların yer aldığı akıllı saat koleksiyonundaki modeller; Wear OS by Google, Android 4.4+ (Go sürümü hariç) ve iOS 9.3+ işletim sistemi olan telefonlarla uyumlu olarak çalışıyor. Bluetooth(R) özellikli, dokunmatik akıllı saatler; metin, e-posta, sosyal medya, uygulama, çalar saat, takvim uyarılarını bildirim olarak alabilmenize imkan tanıyor. Ayrıca bütün modellerin nabız ve aktivite takibi, GPS, hızlı şarj, Google Pay ™ ile ödeme yapabilme özelliği de bulunuyor.

Emporio Armani Connected'ın Matteo isimli modeli siyahın cazibesini yalınlığın gücüyle buluşturuyor. Şıklığıyla erkekleri kendine çeken Matteo, bir akıllı saatte ihtiyaç duyulan tüm özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Fossil Connected'ın Explorist HR modeli ise siyah silikon kayışıyla uyumlu çelik siyah kasasıyla sportif bir şıklığın yansıması oluyor. Dijital saat görüntüsü altında gizlenen akıllı saat teknolojisiyle özellikle genç erkeklerin tercihi oluyor.

Diesel Connected'ın Full Guard modeli ilhamını şehrin hareketli yaşamından alan dinamik tasarımıyla göz alıyor. Büyük saatleri tercih eden erkeklerin beğenisini toplayan modelin füme rengi çelik bileziği çok renkli bir kadranla tamamlanıyor.

Michael Kors Connected'ın Runway modeli “Akıllı saatim göz alıcı olmalı” diyen kadınları cazibesiyle baştan çıkarıyor. Rose gold bileziğiyle sezon trendlerini yansıtan model, günün her saatinde kadınlara eşlik ediyor.

Skagen Connected'ın uniseks modeli Falster, çelik kasası ve artık markanın bir klasiği haline bürünen hasır bileziğiyle yalınlığın cazibesini yansıtıyor. Güçlü tasarımıyla adeta zamana meydan okuyan model, estetik duruşuyla da göz alıyor.