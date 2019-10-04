Buse Terim ve Boyner minikler için buluştu

Çocuk giyim kategorisinde, bu sezona damgasını vuracak yepyeni bir iş birliği başladı. Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alarak tasarlanan Buse Terim x Boyner koleksiyonu hem minikleri hem de anne-babaları modern bir masal dünyasına davet ediyor.

Buse Terim tarafından Boyner için hazırlanan “Buse Terim X Boyner” çocuk giyim koleksiyonu, Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de miniklerin beğenisine sunuldu. Buse Terim: “Tüm çocukların ve kendi çocuklarımın da beğeneceği bir koleksiyon yapmak istedim. Boyner ile yollarımız kesiştikten sonra, markanın zaten oldukça geniş olan çocuk koleksiyonuna farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Hayatın içinden, tüm çocukların ve kendi kızlarımın da beğeneceği, severek giyeceği bir koleksiyon yapmak istedim. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden ceketlere, yağmurluklardan özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık” dedi.

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan ise “Bu sezon Buse Terim'le heyecan verici bir iş birliğine başladık. Çocukların severek giyebileceği, rahat edebileceği ve konsept detayları ile zenginleşen rengarenk bir koleksiyon ortaya çıktı. Boyner'e özel olarak hazırlanan koleksiyonun, sezonun iz bırakan çalışmalarından biri olacağına inancımız tam” dedi.