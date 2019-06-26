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Cildiniz KinGirls Who Cares? ile neme doyacak
Cildiniz KinGirls Who Cares? ile neme doyacak
Sıcaktan nemini kaybeden cildiniz, KinGirls Who Cares? Hydrate-it maskenin içindeki tahiti gardenyası ve üzüm yaprağı ile neme doyacak...
Alışveriş 26 Haziran 2019 - 16:27

Who Cares? Hydrate-it maske, kuruyan cildinizin kurtarıcısı olmaya aday. Eğlenceli ve her cilt tipine uygun maske çeşitleri ile kullanıcıların gönüllerini kazanan KinGirls, cilde kaybettiği nemi Who Cares? Hydrate-it maske ile geri kazandırıyor. Ürün, içerdiği hyalüronik asit, tahiti gardenyası ve üzüm yaprağı ile cilde derinlemesine nüfuz ediyor ve cilde nem yüklemesi yaparak kuruyan cildin susuzluğunu gideriyor.
Who Cares? Hydrate-it maske cildin nem tutma kapasitesini artırırken yatıştırıcı özelliği ile cildi rahatlatıyor ve dinlendiriyor. Ürün, sadece Watsons mağazalarında…