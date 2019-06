Cildiniz KinGirls Who Cares? ile neme doyacak

Who Cares? Hydrate-it maske, kuruyan cildinizin kurtarıcısı olmaya aday. Eğlenceli ve her cilt tipine uygun maske çeşitleri ile kullanıcıların gönüllerini kazanan KinGirls, cilde kaybettiği nemi Who Cares? Hydrate-it maske ile geri kazandırıyor. Ürün, içerdiği hyalüronik asit, tahiti gardenyası ve üzüm yaprağı ile cilde derinlemesine nüfuz ediyor ve cilde nem yüklemesi yaparak kuruyan cildin susuzluğunu gideriyor.

Who Cares? Hydrate-it maske cildin nem tutma kapasitesini artırırken yatıştırıcı özelliği ile cildi rahatlatıyor ve dinlendiriyor. Ürün, sadece Watsons mağazalarında…