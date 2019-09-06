Coco Chanel’in üretim merkezinde geliştirilen Koko Nail artık Türkiye’de

Coco Chanel’in Fransa’daki fabrikasında üretilen oje markası Koko Nail Türkiye’de. İstanbul Nişantaşı’nda hizmete açılan güzellik ve bakım merkezi Chic Nail, Koko Nail’in Türkiye distribütörlüğünü aldı.

Kadınların birçok güzellik ihtiyacını tek merkezde karşılayabileceği Chic Nail’de manikür, pedikür, protez tırnak ve kalıcı ojeler, çeşit çeşit nailart hizmeti sunuluyor. Merkezde ayrıca ipek kirpik, kalıcı makyaj, cilt bakımı, lazer epilasyon, el-ayak bakımı ve masaj da bulunuyor.

Koko Nail kalıcı oje, on beş günlük kullanım süresi vadediyor. Baz ve tap kat kullanılmadan uygulanan ve ince yapısı sayesinde zarif görünüme sahip olan oje, kullanım süresi boyunca parlaklığını koruyor. Diğer kalıcı ojelere göre çok daha kolay uygulanan oje, doğal içerikli pigmentler sayesinde tırnağa hasar vermiyor ve sağlığa zararlı hiçbir madde içermiyor.