Çocuklar Flik Flak ile saati öğreniyor

Flik Flak, 3-5 yaş aralığı için Ticking Island, daha büyük yaş grubu için de Creative Manifesto koleksiyonunu piyasaya sürdü. Ticking Island koleksiyonu hayvan ve bitkilerin renkli maceralarının yansıtıldığı altı yeni İsviçre yapımı saatten oluşurken, Creative Manifesto koleksiyonu yaratıcılığı gündemde tutan yedi yeni İsviçre yapımı saatten oluşuyor.

Üç ve beş yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan en yeni Flik Flak koleksiyonu, tasarım ve saat okumayı öğreten enfes bir tropikal kokteyl. Hayvan ve bitkilerin renkli maceraların yolunu açtığı, bu altı yeni İsviçre yapımı saat, çocuklar için mükemmel birer hediye.

Kendini ifade etmeye adamış yepyeni bir Flik Flak koleksiyonuyla yaratıcılık gündemde. Koleksiyonda yer alan yedi İsviçre yapımı saat çocukların saati okuma sanatını ilham ve hayal gücü ile kutluyor.

