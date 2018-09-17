Codage Paris artık Türkiye’de!

İlhamını ve uzmanlığını Fransız eczacılık geleneğinden alan CODAGE Paris, kişiye özel analizlere dayanan cilt bakım formülleriyle oluşturulan geniş ürün yelpazesiyle Almanya, Yunanistan, ABD, İngiltere, İspanya, Norveç gibi ülkelerin ardından şimdi de Türkiye’de seçkin eczanelerde tüketiciyle buluşuyor.

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Fransız eczacılık geleneği ışığında yola çıkan Juliene ve Amendine Azencott kardeşler tarafından 2010 yılında kurulan CODAGE Paris, 27 yenilikçi ürünüyle Türkiye'deki seçkin eczanelerde satışa sunuluyor. Her cildin eşsiz olduğu ve herkesin kendine özgü bir bakıma ihtiyaç duyduğu ilkesiyle hareket eden CODAGE Paris'in ürünleri yüzde 80 oranında doğal içeriklere dayanıyor.

Cildin, yapısına uygun biçimde beslenmesi anlayışı üzerine kurulu olan CODAGE Paris, üç aşamalı bir cilt bakım modeli benimsiyor. Cildin bakım öncesi hazırlanması, gerekli bakımın uygulanması ve sonrasında da korunmasını temel alan bu yaklaşım CODAGE formüllerinin verimliliğini ve etkinliğini ideal seviyeye taşıyor.

