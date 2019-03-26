Codage Paris ile cildiniz kış uykusundan uyansın

Soğuk ve rüzgarlı kış mevsimi geride kaldı, cildinizi kış uykusundan uyandırmanın zamanı geldi. Codage Paris soğuk havadan olumsuz etkilenen ciltleri onarmak için özel bir formül geliştirdi. Spring Break serumu ile cildinizin üzerinde kıştan kalan kalın örtüyü kaldıracak, ışıl ışıl bir cilde kavuşacaksınız.

Kış sona erdi, yaz için geri sayım başladı. Soğuk ve rüzgar yüzünden cansızlaşan cildinizi onarma; Güneş ışınlarına karşı dayanıklı olması için güçlendirme zamanı. Codage Paris'in Spring Break serumu, barındırdığı antioksidan maddeler sayesinde cildi UV ışınlarına karşı korur. İçeriğindeki hyalüronik asit nem kaybını önler, onarıcı nutri-elementler sayesinde hücresel yenilenmeyi hızlandırır, cildin hızlıca iyileşmesini sağlar.

Spring Break nemlendirici etkisi sayesinde cildin su tutma kapasitesini artırır, nemin tüm katmanlara ulaşmasının yolunu açar. Bahar ayları için ideal Spring Break, keratin hücrelerini artırarak cildin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar. Serumun içeriğinde, nemlendirici, antioksidan, kirlilik karşıtı, onarıcı, arındırıcı, parlaklık verici nutri-elementler bulunuyor.