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Daikin, yeni teknolojisi ile dikkat çekiyor
Daikin, yeni teknolojisi ile dikkat çekiyor
Daikin, patenti kendine ait olan dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip ‘flash streamer’ teknolojisini tanıttı. Ürettiği yüksek hızlı elektronlar sayesinde havanın içinde bulunan zararlı partikülleri ayrıştırarak iç ortam havasını temizleyen Shira Plus ve Ururu Sarara'yı, 30 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek kampanyası ile tüketiciler ek vergi ve kur farkından etkilenmeyerek 12 ay taksitle ürünleri satın alabilecek.
Alışveriş 17 Haziran 2020 - 14:23

Konut ve ofislerde solunan havanın doğru hava olması sağlık açısından büyük önem taşıyor. Corona süreciyle daha da önem kazanan bu olgu, Daikin'in benzersiz flash streamer teknolojisine sahip ürünleri Ururu Sarara ve Shira Plus model split klimalar ile artık sorun olmaktan çıkıyor. Çünkü Flash streamer teknolojisi sayesinde klimalar hava temizleme cihazı fonksiyonuna da sahip oluyor.
Dünyada ilk ve tek olarak Ururu Sarara ve Shira Plus model Daikin klimalarda kullanılan ve patenti yine Daikin'e ait olan flash streamer teknolojisi, ürettiği yüksek hızlı elektronlarla ortamda sirküle olan havanın içindeki zararlı partikülleri ayrıştırarak havayı temizlemeye yarıyor. İç ortamda toz, polen, kötü koku ve alerjenler varsa klima bunları titanyum apatit filtre sayesinde emerek iç ortama verilmeden süzüyor. Böylece ortam havası daha kaliteli hale gelerek nefes almada kolaylık, dinçlik gibi pozitif sonuçlar sağlıyor.
Yaz sıcaklarının kendini gösterdiği bu günlerde klima kullanımı konusunda çekincesi olan en müşkülpesent tüketicilerin bile onayını alan flash streamer teknolojili, titanyum apatit ve gümüş alerjen filtrelere sahip Daikin klimalara Haziran ayı boyunca kur farkından etkilenmeden, ek vergi olmadan 12 ay taksitle ulaşabilir, evlerinizi doğru ve sağlıklı havayla buluşturabilirsiniz. Cihazlar, Daikin kalitesinin bir göstergesi olarak 6 yıl tam garantiyle satışa sunuluyor.

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