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Diadermine, LIFT+ serisini Watsons ile birlikte tanıttı
Diadermine, LIFT+ serisini Watsons ile birlikte tanıttı
Henkel’in yenilikçi cilt bakım markası Diadermine, cildi hem zamana hem de güneşe karşı korumak için geliştirdiği LIFT+ serisini, Türkiye'nin önde gelen güzellik ve kişisel bakım ürünleri zincirlerinden Watsons ile birlikte gerçekleştirdiği bir organizasyon ile tanıttı.
Alışveriş 18 Temmuz 2019 - 14:32

Dermatoloji alanında 115 yıllık uzmanlığa sahip Diadermine tarafından güneşin keyfini gönlünüzce çıkarabilmeniz için geliştirilen LIFT+ koruyucu losyon ve LIFT+ güneş koruyucu gündüz kremi, etkisi ve üstün teknolojisi ile dikkat çekiyor.
Skinplex kolajen destekleyici, kırışıklık karşıtı etki, UVA/UVB filtresi ve cilt lekelerine karşı koruma sayesinde güneşten korkmanıza gerek kalmıyor. Yaşlanma karşıtı teknoloji, ciltteki kolajen liflerinin üretimini artırıyor ve güçlü bir kolajen ağı oluşturuyor. Koruyucu Teknoloji ise yüksek GKF 30/50 ve anti-oksidanlar ile cildi güneşe karşı koruyor.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar ve Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş

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