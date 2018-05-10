Didem Soydan, bu kez Berlin’de

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Ünlü model Didem Soydan ve stil danışmanı Umut Eker 12 Nisan'da Berlin'de düzenlenen PUMA'nın yeni fütüristik koşu ayakkabısı RS-0 lansmanına katıldı.

RS-0'ın hikayesi ise 80'li yıllara dayanıyor. Fütüristik bir koşu ayakkabısı olan PUMA RS-100 ilk olarak 1986'da üretilmeye başlandı. Bu şık ve konforlu model, yastıklama için kullanılan PUMA RUNING-SYSTEM teknolojisi ve kauçuk dış taban sayesinde üst düzey bir rahatlık sunuyordu. RS-100'den kısa bir süre sonra RS ailesini takip eden iki model daha çıktı. Şimdi ise geçmişten ipuçları alınarak yenilikçi bir bakış açısıyla yenilenen bir model olan RS-0, ‘0' noktasından yola çıkarak yeniden doğuşun temsilcisi oldu.