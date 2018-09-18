Dior Joy kadınların yeni gözdesi olmaya aday

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Giyim dışında imza haline gelmiş parfümleriyle de adından söz ettiren Dior, 1999’da Charlize Theron’un efsanevi altın tanrıça görünümüyle tanıttığı J’Adore’dan sonra koku tasarımına uzun bir ara vermişti. Sessizliğini bozduran ise Dior Joy oldu.

Çiçeklerin enerjisi, turunç meyvelerinin ferahlığı, yumuşak odunsu notalar ve huzur veren miskle yaratılan bu parfüm moda evinin yeni imzalarından olmaya aday. Parfüm tasarımcısı François Demachy ‘Joy by Dior ışığın verdiği neşe ve benzersiz hislerden ilham alan bir parfüm. Bu koku birçok nüansa sahip. Komplike ama bir o kadar da yalın bir duruşa sahip.’ diye anlatıyor yeni ürünü. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Joy’un yüzü ise Oscar ödüllü aktrist Jennifer Lawrence.



2013’den beri Dior’un marka elçiliğini üstlenen ünlü Hollywood yıldızının 2015’te ‘Joy’ isimli bir filmde baş rolü oynamış olması ise hoş bir tesadüf. Arkanızda parlak, huzurlu ve bir o kadar da çekici bir imza bırakacak olan Joy by Dior’u koku paletinize eklemeyi es geçmeyin!