Dyson’dan havalı yılbaşı hediyesi

Yeni yıl demek rengarenk hediye paketleri demek. Heyecanla beklenen gün yaklaşıyor. Dyson, bu özel dönemde sevdiklerine hediye almak ve onları şaşırtmak isteyenler için Dyson Supersonic saç kurutma makinesiyle en “havalı” yılbaşı hediye alternatifini sunuyor.

Dyson mühendisleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında 150 derecenin üzerindeki aşırı ısının saçın yapısında geri dönüşü olmayan değişiklikler yarattığını, saçın güçsüzleşerek kırılmasına, sağlıksız ve mat görünmesine neden olduğunu keşfetti. Bu nedenle saçların kurutulma aşamasında aşırı ısıdan korunması büyük önem taşıyor.

Dyson Supersonic saç kurutma makinesi saçınızı bu aşırı ısı hasarından koruyarak sağlıklı kalmasını sağlıyor. Hızlı kurutma özelliği ve akıllı ısı teknolojisiyle saçınızın doğal parlaklığını ortaya çıkarıyor ve elektriklenmesini engelliyor. Yeniden tasarlanan yepyeni başlıklarıyla da saçlarınızı kuruturken farklı stiller elde edebilmenize olanak sunuyor. Siz de sevdiklerinize yeni yılda güzel bir hediye vermek isterseniz, markanın saç kurutma makinesi, havalı bir yılbaşı hediye alternatifi olabilir…