Dyson’dan yaza özel sağlıklı saç stilleri için ipuçları

Yazın İstanbul'da yüzde 80'e kadar çıkan nem seviyelerinde bile kusursuz bir yaz görünümü elde etmek istiyorsanız, Dyson Airwrap ve Dyson Supersonic imdadınıza yetişiyor. Dyson mühendislerinin yaptıkları laboratuvar araştırmaları, geliştirmesi gereken noktaların başa çıkılamayan hava akışından kaynaklanan dolanma ve yüksek ısı hasarı olduğunu ortaya koyuyor. Elde edilen sonuca göre150 derecenin üzerindeki ısı, saç yapısında geri dönüşü olmayan değişiklikler yaratıyor ve saçın güçsüzleşerek kırılmasına, sağlıksız ve mat görünmesine neden oluyor.

Türkiye'de kadınlar üzerinde yapılan küresel saç anketine göre de kadınlar bunun tam aksine hacim ve canlı saçlara sahip olmak, saçlarının kırılmasını ve güçsüzleşmesini önlemek istiyor. Dyson mühendisleri; bu yoğun ısı hasarına çözüm bulabilmek için Coanda etkisi adı verilen bir aerodinamik olguyu kullanarak havayı ısı ile birleştiriyor ve kadınlara saçlarını yüksek ısı zararından koruyarak şekillendirme imkânı sağlayan Dyson Airwrap saç şekillendiriciyi sunuyor. Dyson Airwrap'in çeşitli saç tipleri için ideal olan dört farklı şekillendirme aparatı bulunuyor. Çoğunluğu düz, dalgalı ve kıvırcık saça sahip Türk kadınları; bu şekillendirme aparatları ile kuaföre gerek duymadan saçta hacimli bukleler, doğal dalgalar ve düz bir görünüm elde edebiliyor. Dyson Airwrap, saçı şekillendirirken aynı zamanda saçın sağlıklı ve parlak görünümünü koruyor.

Dyson Supersonic ile de saçları sadece şekillendirirken değil kuruturken de ısı hasarından koruyabiliyorsunuz. Islak saç, kuru saça göre daha hassas ve daha kolay deforme olabildiğinden; Dyson mühendisleri bu sorunların da önüne geçebilmek için geliştirdiği saç kurutma makinesi saçın sağlığını korumaya yardımcı oluyor.