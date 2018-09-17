Egemden’den iki yeni gurme lezzet; Çikolatalı ve Trüflü zeytinyağı

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33 yıl önce lezzet yolcuğuna Ayvalık'ta başlayan ve Türkiye'nin en sevilen lider sıvıyağ markası Yudum, hikâyesine 2017'de hayata geçirdiği doğduğu toprakların bereketini, ruhunu, lezzetini yansıtan Egemden zeytinyağı ile devam ediyor. Zeytinin memleketinde, Ege'de üretilen lezzeti ve kalitesi ile öne çıkan Egemden zeytinyağları portföyünü yepyeni gurme lezzetler ile zenginleştiriyor. Egemden gurme lezzetler ailesine yeni katılan trüflü ve çikolata aromalı zeytinyağı çeşitleriyle leziz ve birbirinden güzel tariflerle sofralar şenleniyor.



Mutluluk mucizesi olarak kabul edilen tadı ve kokusuyla kendine hayran bırakan çikolata, Egemden'in yeni gurme lezzeti olarak yerini alıyor. Ege zeytinlerinin kendine has aromasıyla elde edilen Egemden, çikolata aromalı lezzeti ile sofraların baş tacı olacak. Egemden Çikolata Aromalı Zeytinyağı, hamur işi ve tatlılarda da kullanılabiliyorken, doğal içeriği ile de çikolatanın tadına doyasıya varmak isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Kral sofralarının vazgeçilmezlerinden olan ve trüf mantarından elde edilen bir yağ çeşidi olan trüf aromalı zeytinyağı Egemden ailesinin en yeni üyesi. İçine girdiği lezzetleri taçlandıran enfes trüf aroması bilinen tüm tarifleri yeniden yazdırıyor. Yemeklerine alışılmışın dışında yeni tatlar kazandırmak isteyenler için sunulan trüflü zeytinyağı Egemden gurme serisinde yerini alıyor.