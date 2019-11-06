Elbiseler için 12, etekler için 10 pet şişe kullanılıyor

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kadın moda markası Hip+Happen, 2019-20 Sonbahar-Kış koleksiyonunu moda tutkunlarıyla ilk kez buluşturdu. Kreasyonda yer alan ürünler, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir parçalardan oluşuyor ve bir etek için 10, elbise için 12 pet şişe kullanılıyor...

Doğal yaşamayı seven ve doğal ürünler kullanmayı tercih edenler için Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kadın moda markası Hip+Happen açıldı. 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonunu ilk kez tanıtan markanın kreasyonunda yer alan tüm ürünlerin hepsi sertifikalı.

Doğadan aldığını doğaya geri verme bilinciyle kurulan marka, doğa dostu kumaşlarıyla üretim aşamasında su tüketimini azaltıyor, endüstriyel ormanlardan üretilen elyafları ve iplikleri kullanarak ormanları korumayı da misyon ediniyor.

Ürünlerinde kullandığı tüm materyaller sürdürülebilir olan marka, paketlerinde ve etiketlerinde de yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeler kullandığına, uluslararası standartlara uygun üretim yaptığına dikkat çekiyor. Marka geri dönüştürülmüş plastik atıkları kullanarak sürdürülebilir ürünler üretirken, etekler için 10 pet şişeyi, elbiseler için 12 pet şişeyi, pantolonlar için 17 pet şişeyi, bluzlar için ise ortalama 10 pet şişeyi geri dönüştürüyor.