Elle Shoes ile yeni yılda yeni adımlar

Yeni yılı her stilin gözdesi olacak tasarımlarla karşılamaya hazırlanan Elle Shoes, parti ve davetlerin de gözdesi olacak. Eğer yeni yıla şık bir davet ile girecekseniz, zarafetinizi ortaya çıkaracak elbisenizi yüksek topuklu stilettolar ile tamamlayabilirsiniz. Markanın koleksiyonunda yer alan ikonik topuklu modeller hipnoz etkisi yaratırken, gold, glitter ve piton stilettolar yeni yıla iddialı bir giriş yapıyor.

İster bir dağ evinde şömine başında, ister bir sokak partisinde olun, tercihiniz sezona damgasını vuran western bot ve çizmeler olmalı… Western tasarımlar, zımba, nakış, renk blokları ve farklı topuk alternatifleri ile vahşi batının asi yüzünü modernize ederek şehre taşıyor.

Tercihiniz arkadaşlarınız ile sıcak ve samimi bir ev partisinden yana ise deri eteğiniz ile kombinleyebileceğiniz Elle Shoes'un koleksiyonunun gözdesi çizmeler tam size göre… Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen parti kızları ise mini elbise ve chelsea botlara bayılacaklar! Asi ruhların vazgeçilmezi deri pantolona eşlik eden postallar, sokak partilerinin vazgeçilmezi sıcacık kürk detaylı ayakkabılar ve seksi detaylardan hoşlanan kadınların vazgeçilmezi kırmızılar Elle Shoes'un yeni yıl koleksiyonunda keşfedilmeyi bekliyor!

