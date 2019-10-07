Emaar AVM’de 3 al 2 öde kampanyası başlıyor

2017 yılında kapılarını açan Emaar, 450 yeni nesil konsept mağaza ve restoranları, seyir terasları, geleneksel pazarı, 30 metre uzunluğunda ve 14 metre yüksekliğindeki en uzun kapalı alan kaydırağı, Türkiye'nin en büyük timsahına sahip akvaryumu ve 15 salonlu Cinemaximum Gold Class sineması ile İstanbul'un en büyük alışveriş merkezleri arasında birinci sırada yer alıyor. Emaar bünyesinde bulunan, Anadolu Yakası'nın canlı performanslara ev sahipliği yapan tek Hayal Kahvesi, yıl boyunca Türkiye'nin sevilen müzik sanatçıları ağırlıyor.

Ağustos ayında Anadolu Yakası'ndaki ilk mağazasını açan Ermenegildo Zegna ve Hermes ile birlikte Eylül ayında Kilye Lokanta, Mudo Concept ve bölgedeki en büyük mağazası ile Gucci Emaar bünyesine katıldı. 2019 yılının sonuna kadar ise Burberry, Louis Vuitton ve Gizia&Gizia Gate‘in bölgedeki en büyük ve tek mağazası açılacak.

Emaar Akvaryum ve Su Altı Hayvanat Bahçesi'nde 750 kg ağırlığında ve 5 metre boyundaki Türkiye'deki en büyük Kral Timsah'ı ve dişisinin de arasında bulunduğu 20 bin deniz canlısı bulunuyor. Emaar Akvaryum kaçakçıların elinden kurtarılan ve bakanlık tarafından verilen canlılara ev sahipliği yaparken, akuaponik adı verilen sistemde ise balıkların organik tarım yapıp bitki yetişmesine uygun bir ortam oluşturuyor.



Dev Kampanyaların Adresi

İstanbul'un en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Emaar, geniş mağaza ve hizmet yelpazesi sunmasının yanı sıra büyük kampanyalara da imza atıyor. Eylül ayında başlattığı sektörün en büyük kampanyası “Yarısını Kazan”dan 4 gün içinde 5 bin kişi yararlandı ve 5 Milyon TL para müşterilerine geri ödendi. “Yarısını Kazan” kampanyasına beklentinin üzerinde gerçekleşen dev katılım ile AVM tarihinde bir rekor kırıldı. Emaar, bu ay da 3 Al 2 Öde Kampanyası ile yapılan 3 alışverişin birini müşterilerine hediye edecek. 18-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan “3 Al 2 Öde” kampanyası ile aynı gün içerisinde üç farklı mağazadan yapılan alışverişten en uygun fiyatlı olanı Param Kart aracılığıyla alışveriş yapan müşterilere geri ödeniyor. Param Kart'a yüklenen liralar Emaar bünyesinde yer alan mağazalarda 31 Aralık tarihine kadar kullanılabiliyor.

