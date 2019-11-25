En güzel hediye notları: Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya ve kardeşe özel hediye notları…

Sürpriz hediyeler hemen hemen herkesi çok mutlu eder. Küçük notlar ise hediyeleri pekiştirir. Hediye notu olarak ne yazacağınıza karar veremiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte sevgiliye, arkadaşa, anneye ve kardeşe özel en güzel hediye notlar...

Bazen hediye seçmekte zorlandığımız kadar hediyeye nasıl bir not yazacağımızda da zorlanırız. Çünkü hediye içine ekleyeceğimiz küçük notlar karşımızda insanın mutluluğunu ve şakınlığını ikiye katlayabilir. İşte sürprizlerinizi daha da anlamlandırmak için kullanabileceğiniz hediye notları…

SEVGİLİYE HEDİYE NOTLARI

Aldığım her nefesim sensin bir tanem, iyi ki seninle kesişmiş tüm yollarımız. Bu güne kadar bırakmadığı ellerini bundan sonra bırakmayacağıma emin olabilirsin. Seni çok seviyorum.

Az önce kapattık telefonu, sanki hiç konuşmamış gibi özlüyorum sesini. Her an yanında geçirmek istediğim tek insansın, seni çok seviyorum bebeğim.

Ne sana bakmaya doyabiliyorum, ne seninle konuşmaya. Daha ilk tanıştığımız gün anlamıştım hayatımın aşkı olduğunu. Sen hep yanımda kal, ben sana bakarak yaşlanayım.

Bugün çok özledim seni. Gözlerinin içine baka baka konuşmayı, sana sarılmayı, seninle gülmeyi, seninle ağlamayı. Hayat sadece seninle güzel sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun.

Sana olan aşkımı anlatacak kelimeler yok. Her ne söylesem, ne yazsam duygularımın yüzde yüz karşılığı olamaz. Belki sarılınca anlarsın, benim sana anlatamadığım özlemimi… İyi ki varsın.

Aramızdaki hasret tükenmez gibi, hiç geçmeyen bir özlem var kalbimin içinde. Seni nasıl sevdiğimi bilsen üzülür, ağlardın halime. Seni çok ama çok özlüyorum.

ANNE VE BABAYA HEDİYE NOTLARI

Dünyanın en güzel, en iyi annesi. İyi ki bizim annemizsin. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz.

Bizim için her şeye katlanan, her zaman yanımızda olan değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesi, anneler günün kutlu olsun.

Erkek arkadaşınıza, babanıza ya da erkek kardeşinize alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri de tesbih ve o kişiye özel olan kutularıdır. Özellikle bu tarz hediyelere çok rahat isim yazdırabilir ve güzel notlar ekleyebilirsiniz.

Dünyanın en iyi babası sensin benim bir tanecik babam. Sen, dünyanın en iyi hikâye anlatan adamı ve en iyi huzur verensin. Sen benim gözümün nuru, en değerli parçamsın. Seni çok seviyorum canım babam!

Baba demek koca çınar demektir. Sen de bizim çınarımız oldun baba. Senin çevrende toplanır, hep birlikte mutlu oluruz. Senin masanda yemek, yediğimiz emeklerin hep en lezzetlisidir. Sen bizim ailemizin direği, mutluluğumuz, huzurumuzsun. İyi ki varsın canım babam.

ARKADAŞA HEDİYE NOTLARI

Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. İyi ki varsın arkadaşım, iyi ki doğdun nice yaşlara.

Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Allah hep gönlüne göre versin mutlu yıllar.

Canım arkadaşım iyi ki doğdun. Sağlık, başarı, aşk, mutluluk kısacası hak ettiğin her şey yeni yaşında seninle olsun.

Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Allah hep gönlüne göre versin mutlu yıllar.

Yeni yaşın dilediğin tüm güzellikleri, beklemediğin sürprizlerle getirsin. Mutlu yıllar canım arkadaşım.

Yeni yaşın dilediğin tüm güzellikleri, beklemediğin sürprizlerle getirsin. Mutlu yıllar!

Doğduğun gün bulutları yırtarak, bir güneş gibi etrafına aydınlık saçarak girdin hayata, hep sevgiyle yaşa! Nice yaşlara!

Yeni yaşının sana sağlık, mutluluk ve huzur vermesi dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.

Doğum Gününün sana tıbbı şaşırtacak kadar sağlık, Melekleri kıskandıracak kadar mutluluk getirmesi dileğiyle. Nice senelere!