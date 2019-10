Evde profesyonel cilt bakımı

Yıllardır aynı cilt bakım rutinini uyguluyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi umuyoruz. Peeling, maske, serum, temizleyici ürünler gibi klişeleşmiş uygulamalardan hiç vazgeçmiyoruz. Sabah ve akşam düzenli olarak bu sıradan rutini uygulasak da istediğimiz verimli sonuçları bir türlü elde edemiyor, hayâlimizdeki cilde kavuşamıyoruz.

Tam anlamıyla cildimizi temizleyemiyor, gözeneklerin derinine ulaşamıyor, kızarıklık, akne, siyah nokta gibi önemli cilt sorunlarından kurtulamıyoruz. Avucunuzun içindeki güzellik koçunuz Foreo Luna 3 cildinizdeki tüm değişiklik ve gelişmeleri an be an takip ederek, size ihtiyacınız olan kişiselleştirilmiş bakım rutinini öneriyor.

Uygulama kontrolü ile her zaman size özel güzellik rehberi gibi çalışan Luna 3, sahip olduğu yenilikçi teknolojisi sayesinde cildinizi her gün yeniden tanımlar, durumu kayıt eder ve gelişimi size gösterebilir. Sadece iki dakikada kir, yağ ve makyaj kalıntılarından arınmış bir cilt sunan güzellik koçunuz, tıbbi silikondan yumuşak yüzeyi ve ileri teknoloji sonik gücü ile cildinize yeni bir boyut kazandırıyor. Dakikada 8,000 T-Sonic titreşimi ile gözeneklerinizin en derinine ulaşan ürün, en kısa sürede en yüksek etkiyi cildinize taşır. Normal, karma ve hassas ciltler için geliştirilmiş modelleriyle, standart yüz temizleme fırçalarının ulaşamadığı kir ve makyaj kalıntılarına ulaşarak en uç noktaları dahi temizler.