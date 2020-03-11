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Fila yeni koleksiyonu Deichmann’da
Fila yeni koleksiyonu Deichmann’da
Fila’nın yeni koleksiyonu ve biribirinden farklı trend modelleri şimdi Deichmann mağazalarında!
Alışveriş 11 Mart 2020 - 15:34

Deichmann'da; Fila koleksiyonu geniş bir ürün yelpazesine sahip… Kadın, erkek, çocuk için tasarlanmış modeller rahatlık ve trendi bir arada sunuyor.
Fila'nın; Deichmann'a özel koleksiyonu sayesinde gündelik yaşamda rahat ve moda öncüsü olmak isteyen herkes sezonun hit parçalarıyla kıyafetlerini kolayca kombinleyebilecekler.

Chunky, Lightweight, Retro Jogger, Colurt Silüyet modelleri, neon renkleri, ilkbahar ve yaz esintisini hissettiren slides terklikleri ile tüm Fila tutkunları enerjik adımlarla dikkatleri üzerine çekecek.