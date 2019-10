Flormar ile fırça ve aksesuarlarında yeni dönem

Renkli kozmetik ve kişisel bakım alanında, konusundaki uzmanlığını ilham veren yaklaşımlara aktaran Flormar, yepyeni makyaj fırçaları ve aksesuarlarıyla güzelliğine önem verenleri mutlu etmeye devam ediyor. Her biri ayrı kahraman görevini üstlenen Flormar'ın yeni fırçaları ve makyaj aksesuarları, sergiledikleri etkili performanslarıyla ve ipeksi yumuşaklıklarıyla kusursuz görünümlere hayat veriyor.

Cilt makyajında likit fondöten kullananların kurtarıcısı olan yuvarlak uçlu Fondöten Fırçası sadece birkaç dairesel hareketle kusursuz bir görünüm yaratıyor. Yassı Fondöten Fırçası ise krem fondöten ve makyajında kontür yapanlar için oldukça ideal bir tercih sunuyor. Oval Fondöten Fırçası, hem fondöten, hem krem allık, hem de krem pudra kullananların başyardımcısı olarak öne çıkıyor. Küçük boyutuyla her zaman, her yerde taşıma konforu sağlayan Oval Kapatıcı Fırçası, kapatıcıyı etkili bir şekilde yüzde eşit dağıtmaya ve uygulamaya yardımcı oluyor.

Oval 4 in 1 Fırça, başta gözaltı olmak üzere, kapatıcı kullanılacak noktalarda iyi bir performans sergiliyor, kontürlemeyi destekliyor. Ayrıca ışığı usta bir şekilde yakalayan bu fırça, göz alıcı bir makyaj yaratmada büyük rol oynuyor. Gözaltındaki renk eşitsizliğini en uygun ürünle ortadan kaldırmak kadar doğru dağıtıcı seçmek de önem taşıyor. İşte bu noktada Kapatıcı Fırçası devreye giriyor ve kusursuz etkiyi yaratmak konusunda oldukça başarılı bir performans gösteriyor.

Fondötenin üzerine; yüz ve omuzlarını renklendirmek isteyenler Pudra Fırçası ile doğal bir görünüm yakalıyor. Küçük Konik Fırça, likit, pudra veya krem aydınlatıcıyı sürmeye yardımcı olarak, yüz hatlarını inci parlaklığı etkisinde ortaya çıkarıyor. Pudra, likit, stick ve krem kontür uygulamalarında devreye giren, kısa, yoğun, kavisli ve yüz hatlarına uyumlu Kontür Fırça, bütün hatları göz alıcı bir şekilde sergilemeye yardımcı oluyor. Allık Fırçası, elmacık kemiklerini ve yanaklarını doğal şekilde renklendirerek, göz alıcı bir görünüm yaratıyor. Yelpaze Fırçası aydınlatıcı sevenlerin yeni favorisi olarak öne çıkıyor. Yüz, omuz ve dekolte bölgelerinde kullanılan bronzlaştırıcı ve pudra için geliştirilen Kabuki Fırça çarpıcı makyajlara yön veriyor. Taşınabilir tasarımıyla konfor sağlayan Kapaklı Yüz Fırçası, her zaman ve her yerde pudra, bronzer ve allık sürmenin keyfini yaşatıyor.