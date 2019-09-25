Flormar’dan ‘Techno Fit’

Kadınların renkli ve en yakın arkadaşı olan Flormar’ın spor yaparken de bakımlı görünmek isteyen makyaj severler için hazırladığı yeni koleksiyonu 'Techno Fit', hafif dokular ve ışıltıyı bir arada sunuyor.

Flormar'ın yeni koleksiyonu ‘Techno Fit’, günlük kullanıma uygun ürünleri ile spor yaparken de güzelliğinden ödün vermek istemeyen makyaj severler için tasarlandı. Flormar Techno Fit; sağlıkla ışıldayan pürüzsüz bir cilt için antioksidan içerikli bakım ürünlerininde bulunduğu ten ürünleri, yanaklarda doğal güzelliği ortaya çıkaracak renk ve yapıdaki ürünleri, gözlerde spor yaparken rahatça kullanılabilecek dayanıklı göz kalemleri, dudaklarda taze ve nemli görünümle uzun süre kalıcılığı birleştiren ürünleri ve son olarak tırnaklarda bakım yağı ve yarı-mat yapıda trend tonlardan oluşan ojeleri ile yeni sezonun favori koleksiyonu olacak.

