Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Flormar’dan tüm öpücüklere yetecek kadar kalıcı yepyeni bir ruj
Flormar’dan tüm öpücüklere yetecek kadar kalıcı yepyeni bir ruj
Flormar, bugün yeni ruju Kiss Me More'u oyuncu Hazar Ergüçlü'nün ev sahipliğinde tanıttı.
Alışveriş 26 Şubat 2019 - 16:35

Sinema ve dizi dünyasının sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü, karakteristik güzelliği ve kadınlara ilham veren duruşu ile bir kez daha marka yüzü olduğu Flormar'ın yepyeni ruju Kiss Me More'un lansmanına katıldı.
Ergüçlü'nün marka yüzü olduğu Flormar'ın; göz alıcı ambalajı ile dikkat çeken yepyeni likit ruju ‘Kiss Me More’ mat görünümlü dudaklar için bulaşma yapmayan formülü ile tüm öpücüklere yetecek kadar kalıcı!
Ruj, dudaklara yoğun renk verirken, üçgen şeklindeki özel aplikatörü dudağı kavrıyor ve kolay uygulama sağlıyor. Uyguladıktan bir süre sonra matlaşarak sabitlenen ve içeriğindeki özel yağlar sayesinde dudağı kurutmayan “Kiss Me More” yumuşak, pürüzsüz ve kremsi yapısı, bulaşmayı engelleyen formülüyle tüm gün dudaklarda kalarak yapışkanlık hissi vermeden, dövme etkisi yaratıyor.

Etiketler