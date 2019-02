Flormar’dan tüm öpücüklere yetecek kadar kalıcı yepyeni bir ruj

Flormar, bugün yeni ruju Kiss Me More'u oyuncu Hazar Ergüçlü'nün ev sahipliğinde tanıttı.

Sinema ve dizi dünyasının sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü, karakteristik güzelliği ve kadınlara ilham veren duruşu ile bir kez daha marka yüzü olduğu Flormar'ın yepyeni ruju Kiss Me More'un lansmanına katıldı.

Ergüçlü'nün marka yüzü olduğu Flormar'ın; göz alıcı ambalajı ile dikkat çeken yepyeni likit ruju ‘Kiss Me More’ mat görünümlü dudaklar için bulaşma yapmayan formülü ile tüm öpücüklere yetecek kadar kalıcı!

Ruj, dudaklara yoğun renk verirken, üçgen şeklindeki özel aplikatörü dudağı kavrıyor ve kolay uygulama sağlıyor. Uyguladıktan bir süre sonra matlaşarak sabitlenen ve içeriğindeki özel yağlar sayesinde dudağı kurutmayan “Kiss Me More” yumuşak, pürüzsüz ve kremsi yapısı, bulaşmayı engelleyen formülüyle tüm gün dudaklarda kalarak yapışkanlık hissi vermeden, dövme etkisi yaratıyor.