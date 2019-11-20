Foreo artık Sephora’da

Foreo, ürünlerini Sephora mağazalarında satışa sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında yer alan mağazaları ve seçkin ürün çeşidine sahip Sephora ile varılan anlaşma neticesinde, markanın yeni ürünü Luna 3'ün yanı sıra en çok satılan ürünü Luna mini 2, cilt analizi yapan akıllı bakım cihazı Luna fofo ve Luna play plus meraklılarıyla buluşuyor.

Markanın yeni üyesi Luna 3, akıllı telefonlara indirilebilen Foreo For You uygulamasıyla senkronize edildiğinde adeta kişiye özel bir güzellik koçu gibi çalışıyor. Uygulama desteği sayesinde cildinizin ihtiyaçlarına en uygun bakımı sunan cihaz, dakikada 8.000 T-Sonic titreşim yayarak cildinizi gözenekleri içine işlemiş kir, yağ, makyaj kalıntıları ve ölü deriden arındırarak derinlemesine temizlik sağlıyor. Normal, hassas ve karma ciltler için üç ayrı modeli bulunan cihazın arka yüzeyinde sunduğu anti-aging etkili sıkılaştırıcı masaj terapileri ile ince çizgi ve kırışıkların görünümünü yumuşatarak daha taze ve genç bir cilt sunarken, kullandığınız bakım ürünlerinin cildin daha derinine güçlü bir şekilde nüfuz etmesini sağlıyor.