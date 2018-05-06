Garaj günlerine davetlisiniz

Bu sene 14’üncüsü düzenlenen Starcity Garaj Günleri, 13 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. 52 markanın katılımıyla gerçekleşen ve büyük indirim fırsatları yaratan bu etkinlikle, kaliteli ürünleri çok ucuza bulabilirsiniz.

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Bakımına özen gösterenlere

Güzelliğiyle bakışları üzerinde toplayanların markası Sephora, zengin ürün yelpazesiyle her zevke hitap ediyor. Senenin güzellik trendlerini belirleyen marka, anneleri sevindirecek hediye seçenekleri de sunuyor.

Şık ve zarif bir yaz

Anneler günü için henüz hediye seçmediyseniz, Beymen Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'na bir göz atmanızda fayda var. Şık ve zarif bir yazı müjdeleyen tasarımlar arasında özellikle çiçek desenleri, üç boyutlu işlemeler, zarif nakışlar dikkat çekiyor.

Zamansız hediyelerin adresi

Swarovski, ilhamını ışıltılı kadınlardan aldığı koleksiyonuyla, fark yaratmaya devam ediyor. Marka, saatten bilekliğe, küpeden kolyeye Anneler Günü için şık hediye alternatifleri sunuyor.