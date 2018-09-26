Garden Sale 2018 başlıyor

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Geçtiğimiz yıl 72 markanın katılımıyla gerçekleşen ve her yıl ilginin artarak devam ettiği Garden Sale’de tekstilden takıya, vintage objelerden endüstriyel tasarım ürünlerine, konserlerden eğlenceli atölyelere kadar binlerce tasarımla bu yıl da dopdolu geçecek.

Başladığı günden günümüze yaklaşık 32.000 kişi tarafından ziyaret edilen Garden Sale, bu yıl 29-30 Eylül tarihlerinde birbirinden farklı tasarımcı ürünleri ve renkli içerikleri ile 7. kez KüçükÇiftlik Park'ta tasarım severlerle buluşturacak. Tasarım, atölye, alışveriş ve müziği tek çatı altında birleştiren Garden Sale, gündüzden geceye enerjisi bitmeyen bir şenlik ruhu yaşatacak.

Her biri kendi alanında özgün, yaratıcı tasarımlarıyla dikkat çeken birçok tasarımcının yer aldığı Garden Sale, birbirinden renkli konserler, sokak müzisyenleri, swing jazz session'ları, Çocuklar için Sabun Yapımı, Urban Yoga, Bitki Bazlı Beslenme, El Yapımı Nutella, Doğal Kozmetik Yapımı, Mühür Atölyesi, Kompost Atölyesi, Çiğ Kaju Harikası, Body Movement – Resim Atölyesi, Kil Maskeleri ile Cilt Bakımı Yapım Atölyesi, Arometerapi ve İyi Yaşam, Kayısılı Enerji Topları, Kadim Tıbbın İyileştirici Gücü, Topraksız Tarım Sistemleri workshopları gerçekleşecek.

