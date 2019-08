İşte, tatilde hatta evde bile kendini her an en güzel ve en iyi halinde hissetmek isteyen kadınların tercihi Gillette Venus, bu yazın favorisi olacak yeni ürününü tüketiciler ile buluşturuyor. İpeksi pürüzsüz bir cilde kavuşmak için konforundan vazgeçmek istemeyen kadınları düşünerek geliştirilen yeni Gillette Venus Comfortglide Olay ile her anın tadını çıkarabilirsiniz.

Gillette Venus Comfortglide Olay ile konfor ve ipeksi pürüzsüzlük bir arada. Olay bakım yağı içerikli jel barlarıyla ciltte rahatça kayarak konforlu bir tıraş sunan ürün, aynı zamanda başlığında yer alan 5 bıçak ile ekstra pürüzsüz vadediyor.