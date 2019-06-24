Golden Rose’un yeni ‘Nude Look’ serisi tanıtıldı

Golden Rose, yeni Nude Look serisinin tanıtımını, İstanbul'daki St. Regis Otel'de ünlü simaların katılımı ile gerçekleştirdi. Erkul Kozmetik, ünlü markası Golden Rose'un yeni serisini, markanın Genel Müdürü Faize Aktar Gediz'in ev sahipliğinde makyaj severlerin beğenisine sundu.

Serinin ürünleri, lansmanda ünlü makyaj sanatçısı Rıfat Yüzüak'ın sihirli dokunuşlarıyla hayat buldu. Yüzüak'ın makyajını yaptığı marka yüzünün, doğal güzelliklerinin ön plana çıktığı göz alıcı makyajıyla, Golden Rose Nude Look serisinin tüm mevsime damga vuracağını gözler önüne serdi.

Kadınların güzelliğinden ödün vermeden, doğru renk dokunuşlarıyla hem doğal hem canlı bir görünüm yakalamasını amaçlayarak üretilen Golden Rose Nude Look serisinde, görüntünüzü tamamlayacak tüm ürünleri bulmak mümkün olacak.

Allıklardan rujlara, ojelerden son yılların trendi renkli nemlendirici, kontür ve aydınlatıcı kalemlerine kadar tüm parçalar kadınların doğal ve ışıltılı görüntüsünü bu seriyle ön plana çıkaracak.

