Gündüzden geceye devam eden stil Timberland’de

Ugly sneaker trendinin yeni gözdesi Delphiville, retro tarz seven hareketli erkekler için tasarlanan Brooklyn sneakers, geri dönüştürülmüş PET’ten üretilen Rebotl serisi, şehirli erkeklere adanan hafif montlar ve parkalar, zamansız tekne ayakkabıları ve sandaletlerle Timberland bu yaz çok renkli ve çok çeşitli.

Timberland, 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda ikonik ve yenilikçi ürünlere yer verdi. Farklı stillerin temsilcisi yenilikçi ve renkli sneaker modelleri Delphiville, Brookyln ve Rebotl ürün ailelerinin yanı sıra, hem kadınlar hem de erkekler için yine bu sezonun öne çıkan ürünleri arasında, modası hiç geçmeyen ikonik tekne ayakkabıları var. Tekne ayakkabıları inovatif ve minik dokunuşlarla yenilenen modellere de sahip.

Farklı renk seçenekleri, topuklu ve topuksuz sandalet modelleri tüm gün rahatlık için yumuşak tabana ve üst kalite deri materyale sahip. Çocuk sandalet modellerinde burnu kapalı yeni modeller çocuklar için yaz boyu darbelere karşı koruma sağlarken şıklıktan da ödün vermiyor. Erkek giyiminde ise bomber ve outdoor ceketler, hafif ve inovatif yağmurluklar geçiş mevsimi sezonunun gözdesi.

