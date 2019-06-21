Güneş gözlüğünün yeni adresi Solaris

Dünyanın lider güneş gözlüğü perakende zincirlerinden Solaris ve alışveriş sitesi www.solarisco.com’un Türkiye lansmanı özel bir davetle gerçekleşti. Solaris Güneş Kategori Başkanı Thibault De Bodman’ın da hazır bulunduğu davete sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı...

Güneş gözlüğünde 25 yıllık deneyimi ile dünya liderlerinden olan Solaris, Türkiye lansmanını dün düzenlediği özel bir davetle gerçekleştirdi. Hotel Les Ottomans Pür Restaurant’ta düzenlenen davete Begüm ve Deniz Berdan, Dilan Çıtak, İrem Derici, Öykü Çelik, Özlem Yıldız, Sercan Badur, gibi isimlerin katıldı. Solaris'in şık güneş gözlüklerini ve Türkiye'ye özel olarak tasarlanan yeni online güneş gözlüğü mağazası solarisco.com'un alışveriş özelliklerini deneyimleyen ünlü simalar eğlenceli vakit geçirirken, Solaris Güneş Kategori Başkanı Thibault De Bodman da bir konuşma yaptı.

25 yıldır dünyanın 40 noktasında 4.200'den fazla mağazayla güneş gözlüğü alanında sahip oldukları deneyimi, 7 mağaza ve solarsico.com web sitesi ile Türkiye'ye taşımaktan büyük heyecan duyduklarını dile getiren Bodman dışında Solaris Pazarlama Müdürü Sema Şener de “Dünyanın lider güneş gözlüğü perakende zincirlerinden biri olarak mağazalarımız ve yeni açılan online alışveriş sitemiz Solarisco.com ile 24 saat içinde Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo imkânıyla güneş gözlüğü alışverişine özel, yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.