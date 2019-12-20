Head&Shoulders’tan kış aylarına özel kurtarıcı seri: Hindistan cevizi yağı içeren derinlemesine nemlendirici şampuan ve saç kremi

Kış etkilerine maruz kalan saçlar kurumaya bağlı olarak kepeğe ve yıpranmaya açık oluyor. Saçların ekstra neme ihtiyaç duyduğu bu dönemde Head&Shoulders hindistan cevizi yağının nemlendirme etkisini saçlara taşıyan yeni serisini tanıttı. Soğuk, yağmur, kar, rüzgâr gibi mevsimsel etkilere maruz kalan saçlara yepyeni bir alternatif sunan yeni şampuan ve saç bakım kremi serisinin tanıtımına basın, influencer ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.



Etkinlikte konuşan P&G Türkiye Saç Bakım Kategorisi İletişim Müdürü Gonca İlkmen “Kışın cildimiz soğuk hava, yağmur, kar, rüzgar gibi etkilere maruz kalarak kuruyor ve yoğun nemlenmeye ihtiyaç duyuyor. Saç derimiz de cildimizin devamı olarak aslında aynı şekilde kışın etkisine maruz kalıyor ve kaşıntı, kuruluk, kepek, saç derisinde hassasiyetinde artış görülüyor. Head&Shoulders olarak Hindistan Cevizi Yağı'nın yoğun E vitamini içeriği ile derin nemlendirme etkisi ile kepeğe karşı etkili dermapure formülümüzü birleştirdik ve Derinlemesine Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi Serisini hayata geçirdik. Bu kış saçlarımız ve saç derimiz için gerekli olan tüm nemlendirmeyi ve kepek korumasını sağlayacak bu yeni seri eminim sizin de favoriniz olacak” dedi.