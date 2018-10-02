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Herbal Essences bio: Renew artık Türkiye’de
Herbal Essences bio: Renew artık Türkiye’de
Yüzde 90 doğal kökenli, paraben, parafin, gluten ve renklendirici bulunmadığı iddia edilen yeni ürün serisi Herbal Essences bio:renew artık Türkiye'de..
Alışveriş 2 Ekim 2018 - 12:03

Dünyanın en büyük botanik koleksiyonuna sahip Royal Botanic Gardens, Kew tarafından onaylanan Herbal Essences, 45 yılı aşkın bir süredir var olan mirasına sadık kalarak doğa ve bilimi buluşturan saç bakımını yepyeni bir boyuta taşıyor. Yüzde 90 doğal kökenli içeriğe sahip markanın ürünlerinde paraben, parafin, gluten ve renklendirici bulunmadığı belirtiliyor.
herbal-essences1Ürünlerinde doğallık ve inovatifliği buluşturan Herbal Essences, Londra'da bulunan ve dünyanın en zengin botanik koleksiyonlarının yer aldığı The Royal Botanic Gardens, Kew tarafından içeriği ilk kez onaylanan marka olma özelliği taşıyor.

herbal-essences

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