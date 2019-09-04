H&M, Studio Büyülü gerçekliğin kapılarını açıyor

H&M Studio kadınsı maneviyatın dramatik havasından esinlenen 2019 Sonbahar Kış 'Büyülü Gerçeklik' koleksiyonunu tanıttı. New York’un enerji dolu sokaklarında Christian MacDonald tarafından fotoğraflanan, Ludivine Poiblanc tarafından stilize edilen ve Adut Akech tarafından modellenen koleksiyon, ipek elbise ve vintage kazak karışımından oluşuyor.

H&M Studio 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu sundu. İpek elbise ve vintage kazak karışımından oluşan koleksiyon 5 Eylül itibariyle dünya genelinde seçili mağazalarda satışa sunulacak.

Çok amaçlı ve zamansız olmak üzere tasarlanan koleksiyon, kendine güvenen kadının yeni dönemi için olayları tamamen değiştirecek güçlü bir stil sunuyor. Kilit parçalar; güçlü omuzlu yün İtalyan ceket, beli dar kesim yün takım, özel kesim deri pantolon, yastık kumaşlı dış giyim, şık pamuklu ve viskon bluzlar, çift renkli deriden oluşan yüksek çizmeler ve rüzgarda uçuşan geri dönüştürülmüş polyester elbiseler. Renk paleti ise sonbaharın kahverengi tonları ve yosun yeşilinin, domates kırmızısı ve asit sarısı ile dengelenirken, baskılar manyetik alanlardan esinleniyor.

