H&M’den yeniden dünyaya gelen sürdürülebilir çanta koleksiyonu

H&M, Türkiye’de tasarlanan ve üretilen ilk lokal sürdürülebilir kapsül çanta koleksiyonu H&M Fairbag’i tanıttı. Gamze Saraçoğlu kreatif direktörlüğünde hazırlanan çevre dostu çantalar alanında pek çok başarıya imza atan isimler; Gamze Cizreli, Merve Özkaynak, Naz Akyol ve Tanem Dirvana tarafından tasarlandı.

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H&M Fairbag bugün tanıtıldı. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk lokal sürdürülebilir bu kapsül çanta koleksiyonu sadece atık kumaş ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi ve çevre dostu çantalar tasarımcısının elinde kendi hikâyesiyle şekillendi.

Projenin kreatif direktörlüğünü üstlenen Gamze Saraçoğlu çantasını kendi markasının ana kahramanı olan doğaya ait, doğaya dönüşen “Süheyla”ya dikkat çekerek tasarladı.

Gamze Cizreli “Hayat Cesurları Sever” mottolu çantasıyla girişimcileri desteklerken, “You are Beautiful” mottosuyla Merve Özkaynak kadınların kendilerine güvenmelerine teşvik ediyor.

Yeni bebek annesi Naz Akyol “Twinkle Twinkle Little Star” mottosuyla bir bebek bezi çantası tasarlarken, Tanem Dirvana ise “A True Friend” çantasını kaybettiği köpekleri anısına tasarladı.

İkinci hayatını yaşayan çantalar, dünyaya bir iyilik yapmak için yeniden dünyaya geliyor ve bu çevre dostu çantalardan elde edilen gelir TEMA Vakfı'na bağış olarak aktarılacak. Hem çevreyi koruyan hem de doğaya katkıda bulunan bu çantaları sakın kaçırmayın!