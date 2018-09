H&M’in 25 kokudan oluşan yeni parfüm koleksiyonu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

H&M’in yeni parfüm gardırobu ile tanışın. The Singles, The Reveires ve The Essences isimli üç ayrı gruptan oluşan koleksiyonu herkesin kendine özgü kokusunu bulması için çok çeşitli, kaliteli ve uygun fiyatlı geniş bir yelpazede sunuluyor. Kokuların her biri, dünyanın en önde gelen parfüm evlerinden biri olan Givaudan'dan Olivier Pescheux ve Nisrine Grillié ile H&M ekibi ortaklığıyla tasarlandı.

Pescheux dünyaca ünlü ve ödüllü bir parfümcü, Grillié ise parfüm dünyasında genç bir yükselen yıldız. “Tek parça kokulardan çağdaş karışımlara ve değerli içeriklerin kökenini vurgulayan daha nüanslı parfümlere kadar yüksek kaliteli malzemeler üzerine yoğunlaştık. Bu heyecan verici parfüm koleksiyonu için H&M ve ekip arkadaşım Nisrine ile birlikte çalışmaktan gurur verici” diyor Olivier Pescheux.

Nisrine Grillie ise “Bu proje için H&M ve Olivier ile çalışırken çok ilham verici zamanlar geçirdim. Kapsamlı ürün koleksiyonuna baktığımızda zorlu bir süreç olacağı belliydi, ama sonunda H&M Parfüm koleksiyonunun güzel ve çok amaçlı bir koku senfonisi olduğuna inanıyorum” diyor.

Parfümler 19,99-99,99 TL arasında değişiyor ve The Singles grubu vanilya, çikolata gibi on farklı kokudan oluşuyor. Eau de toilette ve vücut spreyinden oluşan The Reveries, size bir hikaye anlatan veya bir duygu hissettiren Freewheeling, Sparks Will Fly ve Above the Clouds gibi isimlerden oluşan on farklı koku karışımına sahip. The Essences ise daha nüanslı ve karışık beş farklı parfümü kapsıyor. Sandal ağacı, paçuli veya gül gibi yüksek kalitede malzemelerden oluşan Eau de Parfum, roll-on parfüm yağı küçük çanta boylarında sunuluyor.