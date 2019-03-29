İhtişamın yeni imzası Titanic Mardan Palace

Dünyanın en etkileyici şehirlerinden İstanbul'u dört farklı mimari ile anlatan, Türk ve Avrupa kültüründen ışıltılı bir koleksiyona sahip bir müzeyi andıran Titanic Mardan Palace, Akdeniz Rivierası'nda yegane saray otel özelliği ile beklentilerin ötesinde bir tatil sunuyor.

Göz alıcı dekorasyonu, mükemmel konumu, büyüleyici manzaraları, palmiye ağaçları ve geniş yeşil bahçeleri ile Titanic Mardan Palace, görkemli bir sarayın gerçek lüks ve ihtişamını yansıtıyor. Her detayında zarafeti yansıtan otelin mimarisi, tasarım dehası Leonardo Da Vinci'nin ilk köprüsü, Galata Köprüsü, Kız Kulesi, Kuleli Lisesi ve Dolmabahçe gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkileyici yapılarını da içeriyor. Otelin içinde ve dışında bulunan altın varaklı kemerler, İtalyan mermeri, değerli kristal ve ahşap türlerinin zenginliği kendinden söz ettirmekte.

Görkemli odaları ve suitleriyle bölgenin en seçkin yapısı olarak kabul gören Titanic Mardan Palace, masalsı saray mimarisi, tutkulu ve rafine hizmetiyle ışıltılı tatillerden prestijli devlet zirvelerine, üst düzey şaşaalı düğünlerden sosyal davetlere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Reddedilemez bir romantizme sahip saray, balayı çiftleri için özel bir anı yaratacak sihirli mekan özelliği ile ideal bir seçenek.

