İlk içilebilir güzellik içeceği

30 yılı aşkın tecrübesiyle dünyaca ünlü profesyonel kozmetik ve güzellik markalarını bünyesinde bulunduran İnanır Group, Almanya'nın önde gelen markalarından Regulat'ın vegan güzellik içeceği Regulatpro Hyaluron’u Türkiye’ye getirdi.

İlk içilebilir vegan olma özelliğine sahip güzellik içeceği ile bedeninize ihtiyacı olan hyaluronik asidi sağlayarak yaşlanma belirtilerini geciktirmeyi, cildinizi daha parlak ve ışıltılı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Ürün, tümü organik olgun meyveler, fındık ve sebzelerden 3 aşamalı fermenteyle elde edilen regulatessenz bazlı sıvı bir içecektir. Üretim aşamasında hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve tamamen vegan formülle hazırlanmıştır. Ürünün bağışıklık düzenleyici, cilt yatıştırıcı, ödem söktürücü, antioksidan, enerji verici ve enzim çalıştırıcı etkileri olduğu iddia ediliyor…

Almanya'da Bağımsız Enstitü Dermatest ile 40 günlük bir zaman diliminde 45-60 yaşlarındaki kadınlar üzerinde denenen bu organik içeceğin; Ortalama yüzde 38 azalan çizgiler, yüzde 37 cilt nemi artışı, yüzde 27 cilt pürüzsüzlüğü artışı, yüzde 26 cilt elastikiyeti artışı, katılımcıların yüzde 50 daha güçlü saç ve yüzde 45’inde ise daha güçlü tırnaklara sahip oldukları gözlemlenmiş…