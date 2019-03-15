İndirim fırsatını kaçırmayın

Ayakkabı Dünyası, mağazalarında ve internette geçerli 'Model çok, fırsat çok' indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok yerli ve dünya markasına indirimli sahip olabilirsiniz.

Son trendlerden ilham alarak oluşturduğu yeni sezon koleksiyonunda sportif şıklığa, genç ve modern duruşa yer veren Ayakkabı Dünyası, mağazalarında ve internette geçerli indirim kampanyasıyla alışverişi fırsata çeviriyor! Ayakkabı Dünyası'nın ‘Model çok, Fırsat Çok’ kampanyası, ayakkabı tutkunlarına birçok yerli ve dünya markasına indirimli sahip olma fırsatı sunuyor.

Ayakkabı Dünyası'nın tüm ayakkabı tutkunlarının faydalanacağı online kampanyası, alışveriş keyfini ikiye katlıyor. 24 Mart'a kadar online mağazadan alışveriş yapanlar, tüm ürünlerde geçerli 300 TL ve üzeri alışverişlere 50 TL, 450 TL ve üzeri alışverişlere 75 TL, 750 TL ve üzeri alışverişlere 125 TL anında indirim kazanıyor.

