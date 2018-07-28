İnternet alışverişinden soğutan 5 olay!

İnternet alışverişi özellikle zamandan tasarruf etmek isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında. Fakat sorunlu butonlardan satış sonrası hizmetin yetersizliğine pek çok durum tüketiciyi bu alışverişten soğutuyor.

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Bildirimde süreklilik

Cep telefonuna aynı alışveriş sitesinden sürekli bildirim gelmesi tüketiciyi rahatsız ediyor. Bu ısrar e-ticaret sitesi hakkındaki olumsuz düşünceleri artırırken, cep telefonu boş yere meşgul olan kişi de o siteden alışveriş yapmayı kesiyor. Normal bildirim sayısı haftada 1 en fazla 2 ile sınırlı kalmalıdır.

Sorunlu butonlar

E-ticaret'in avantajı zamandan tasarruf olduğundan, çalışmayan butonlar gibi sorunlar site müşterilerini direkt rakip sitelere yönlendirir. Bu da kişiyi farklı bir siteye yönlendirebilir.

Satış sonrası hizmet

Parasını ödediği ürünü görerek satın almayan tüketicinin pek çok sorunla karşılaşma olasılığı vardır. İşte bu yüzden müşteri satış sonrası hizmette sorun yaşarsa güveni sarsılır.

İadeye dikkat!

İnternet alışverişinde güvenin sac ayaklarından biri de, kusursuz bir iade sistemidir. Tüketici bu konuda bilgilendirilmelidir.

Verilen sözler tutulmalı

KİŞİ istediği değil de bir başka ya da defolu ürünün geldiğini görüyorsa, kargo hizmetine fazla para ödemek zorunda kalıyorsa sitenin güvenilirliği zarar görür.