İyi bakterilerle cilt bakımı

Eczacılık geleneğinden gelen birikimiyle günümüzün modern bilimsel yaklaşımlarını harmanlayan Atelier Rebul, probiyotikten gelen güzelliği bakımınızın parçası yapmaya hazır. Atelier Rebul Pharmacy Koleksiyonu’nda yer alan Pre+Probiyotikli cilt bakım ürünleri, canlı yararlı bakteri probiyotikler ve onları besleyen prebiyotiklerle cilt florasını güçlendiriyor.

Yararlı bakterilerin gücünden yararlanan ürün, bu kış yüz bakımınızın vazgeçilmez bir parçası olmaya hazır. Yüzde yüzde 95,67 doğal içeriğe sahip nemlendirici 72 saat süren nemlendirme sağlarken, ciltteki iyi bakteri popülasyonunu arttırıyor. İçinde sağlıklı bir cilt florası için çalışan pre+probiyotiklerin yanı sıra, besleyici shea butter, Vitamin F bulunuyor. Cildi hava kirliliği, stres gibi dış etkenlere karşı yenilikçi probiyotik teknolojisi ile koruyor. En hassas, kızarık ve nemsiz ciltte dahi yüksek performans sağlayan nemlendirici, sentetik parfüm, paraben, mineral yağ, ftalat, suni renklendirici ve silikon içermiyor. Tüm cilt tipleri için uygun nemlendirici, cildi pürüzsüzleştiriyor ve yumuşatıyor.

