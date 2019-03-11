Johnson’s en iyiyi hak eden bebekler için çıtayı yükseltti!

Dünyanın en önde gelen sağlık firmalarından biri olan Johnson&Johnson’ın lider bebek bakım markası Johnson’s, 130 yıla yaklaşan tecrübesi ve ürünlerinin ardındaki bilgi birikimini tüm ebeveynlerin hizmetine sundu ve formülünden ambalajına kadar yenilendi.

İlk günden beri global sağlık otoriteleriyle, doktorlarla, hemşirelerle, bebek bakım uzmanlarıyla birlikte çalışan Johnson's, bilimsel gelişmeleri çok yakından takip edip formüllerini bunların ışığında her geçen gün daha üst standartlara taşıyor.

Johnson's ailesinin geçmişinden bugüne kulak verdiği bir taraf daha var: Ebeveynler… Günümüz ebeveynlerinin çok daha fazlasını beklediğinin bilincinde olan Johnson's, anne babaların içinin rahat etmesi için bilimin izin vermiş olduğu 400'den fazla bileşeni dahi reddediyor. Sevilen ürünlerinin bileşenlerini minimum seviyeye indirerek boya, sabun, sülfat (sls/sles) ve paraben içermeyen ve her yaş grubuna özel bakım sağlayan ürünleri dünya pazarına sunuyor.

Johnson's bu değişiklikleri, global bebek bakım rutinlerini anlayabilmek için yedi ülkede 26.000 ebeveyn ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda; onların düşünceleri doğrultusunda, ebeveynlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için gerçekleştirdi.

İyilik ve saflığın liderlik ettiği bu yenilenme sürecinde, Johnson's çevre politikalarının da doğrultusunda, ürün ambalajları da çevreye daha duyarlı olacak ve dönüştürülebilecek şekilde değiştirildi.

Yeni Johnson's serilerinin ve ürünlerinin lansmanın gerçekleştirildiği ilk ülkelerden biri olan Türkiye, Johnson's tanıtım toplantısı, geçtiğimiz hafta sevilen anne Doğa Rutkay ile gerçekleşti.

Johnson&Johnson Türkiye Pazarlama Direktörü Gülden Duykan Kankotan; “Sevilen ürünlerimizin bileşenlerini minimum seviyeye indirerek boya, sabun, sülfat (sls/sles) ve paraben içermeyen ürünler geliştirdik. Bebeklerimize yıllardır iyi baktık, şimdi de anne babaların kendilerini daha iyi ve rahat hissetmeleri için çalıştık. Sadece içerik değiştirmedik, istekler doğrultusundan farklı yaşlara ve ihtiyaçlara cevap veren yeni seriler de yarattık. Çıtayı çok yükselttik. İddialı, mutlu, heyecanlıyız” dedi.