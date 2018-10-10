Justin Timberlake Levi’s ile işbirliği yaptı

Levi's x Justin Timberlake “Fresh Leaves” koleksiyonu, Justin'in müzik tutkusundan ilham alarak ikonik Levi's parçalarına modern yorumlar getiriyor. “Fresh Leaves” (Taze Yapraklar) adı, Timberlake'in kendi izini bırakmasından yola çıkarak, gelecek nesillere miras kalabilecek zamansız parçaları yorumlaması anlamına geliyor.
Justin Timberlake, bu özel koleksiyonu yaratmak için San Francisco'da bulunan Eureka Innovation Lab'in yanı sıra, markanın arşivleri ve Los Angeles’taki Hall of Strauss adlı showroom'undaki Levi’s tasarım ekipleriyle birlikte çalıştı. Ortaya çıkan 20 parçalık erkek giyim koleksiyonunda alışılmış parçalar, renkler, desenler ve siluetler kombine edilip yeniden hayata geçirildi.