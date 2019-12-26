Kaliforniya’da lojistik üssü açacak

Grafik tasarımcı ve tipograf Uğur Saraç ile inşaat sektöründen Volkan Başar’ın ortaklığından doğan Northshire markası, 2017 yılında dört kişilik bir ekiple Denizli'de hizmete başladı. Önce New Jersey sonrasında Linz'de kurulan şirketleriyle uluslararası alanda büyük bir e-ticaret hacmine ulaşan marka, 25 kişilik ekibiyle yoluna devam ediyor.

KALİFORNİYA’DA LOJİSTİK ÜSSÜ AÇILACAK

Marka, yurt içinde www.northshire.net, yurt dışında ise www.northshire.co siteleri üzerinden satış yapıyor. Ürünlerinin büyük bir çoğunluğunu Amerika'ya satan Northshire dağıtımın daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve müşterilerin beklentilerinin karşılanması adına kısa süre sonra Kaliforniya eyaletinde bir lojistik üssü daha açmayı planlıyor.



AÇILIŞA BÜYÜK İLGİ

Etsy, Amazon ve Fancy gibi önemli e-ticaret sitelerinde ciddi başarılar yakalayan marka, geçtiğimiz günlerde Denizli’de yeni bir mekana taşındı. Türk Ekonomi Kurumu Başkanı Prof Dr. Hasan Kazdağlı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Urhan'dan DSO Başkanı Müjdat Keçeci'ye kadar birçok ismin katıldığı açılış kokteyline yoğun ilgi gösterildi. İş dünyasının önemli isimleri ve siyaset dünyasından, Tolga Varlıker, Mahir Akbaba ve Teoman Sancar gibi isimlerin yanı sıra Degiad yöneticileri ve çok sayıda üyesi de katılımda bulundu.



Northshire’ın ürettikleri özgün ve nordik tasarımları, insanların odalarında, mutfaklarında, çocuk odalarında ya da ofislerinde çok hızlı sürede yer edindi. Metal dekorasyon hızlı bir ilerleyiş sağlayan marka; posterler duvar örtüleri, ahşap dekor seçenekleri sunarken, kişiye özel üretimler de yapıyor.