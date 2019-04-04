Kerastase’tan mor ötesi saç bakımı

Kerastase, yepyeni bir saç bakım serisi yarattı; Blond Absolu... Seri hem daha parlak ve canlı sarılar için istenmeyen yansımaları önlüyor, hem de saç tellerini koruyor ve işlem sonrası yıpranan saçları onarıyor.

Kadınlar sarı saçlarıyla birlikte daha çekici ve daha güçlü hissediyorlar. Çünkü sarı saç demek gençlik, güzellik ve cesaret demek. Sarı saça cesaret eden kadınların saçlarıyla ilgili hiçbir taviz vermemeleri için lüks saç bakımının öncüsü Kérastase, yepyeni bir saç bakım serisi yarattı: Blond Absolu

Yeni Blond Absolu L'Oréal ileri teknolojileri ve Kérastase'ın 50 yılı aşkın saç bakım tecrübesiyle yaratıldı. İşlem görmüş bütün sarı saçlar için tek bir mor ötesi saç bakım serisi. Sarışınlığın limiti ve kuralları yoktur; saçlara bakım yapıldığı sürece. Blond Absolu, hem daha parlak ve canlı sarılar için istenmeyen yansımaları önlüyor, hem de saç tellerini koruyor ve işlem sonrası yıpranan saçları onarıyor.